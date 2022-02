Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il produttore di Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit Taika Waititi ha recentemente lavorato - assumendo il ruolo di protagonista - a Our Flag Means Death, la nuova serie TV di HBO che segue un pirata un po' troppo gentile per la professione che esercita. Dopo il rilascio di un breve teaser trailer il mese scorso, la rete americana ne ha pubblicato uno nuovo e ha svelato la data di uscita ufficiale.

Il trailer offre uno sguardo all'azione e all'umorismo che saranno presenti in Our Flag Means Death, in cui Waititi interpreterà il famigerato pirata Barbanera.

Questa nuova serie segue una strategia di rilascio unica, lanciando tutti e 10 gli episodi della prima stagione nel mese di marzo: tre episodi usciranno il 3 marzo, seguiti da altri tre il 10 marzo, due il 17 marzo e gli ultimi due il 24 marzo.

Our Flag Means Death si basa vagamente sulle avventure di Stede Bonnet (Rhys Darby), il quale è un agricoltore che attraversa una sorta di crisi di mezza età che finisce per scappare dalla fattoria per comandare una nave pirata chiamata Revenge. Naturalmente, Bonnet non sa cosa significhi condurre una vita criminale in mare aperto, quindi la commedia della serie probabilmente si baserà su questo. Nella storia reale, Bonnet navigò lungo gli Stati Uniti orientali e catturò altre navi a vela.

Our Flag Means Death debutterà su HBO Max il 3 marzo.

