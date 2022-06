Our Flag Means Death 2: Nuovi Dettagli sulla Stagione Inedita

Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo la conclusione della prima stagione lo scorso marzo e l'annuncio del rinnovo per una seconda stagione a giugno, Taika Waititi ha rivelato nuovi dettagli sulle riprese per il nuovo ciclo di episodi di Our Flag Means Death.

La serie commedia di HBO Max segue il pirata più famoso della storia, Barbanera (Waititi), e l'ultimo arrivato nella sua ciurma, il ricco proprietario terriero Stede Bonnet (Rhys Darby), che abbandona la sua vita agiata per diventare un pirata.

Waititi, che è anche produttore dello show, ha recentemente rilasciato una dichiarazione per discutere i dettagli delle riprese per la seconda stagione stagione. Oltre a dare un'idea della sequenza temporale di produzione, il regista ha affermato che la serie cambierà location:

“Inizieremo le riprese, credo, entro ottobre, e gireremo in Nuova Zelanda. Abbiamo girato la scorsa stagione a Los Angeles. Posto strano per provare a fare qualcosa tutto sull'oceano, quindi andremo in Nuova Zelanda, che ne è circondata. Questa è una delle cose di cui sono più entusiasta per il prossimo anno".

Con le riprese che si spera inizieranno entro la fine dell'anno, la seconda stagione di Our Flag Means Death potrà essere presentata in anteprima nel 2023 come previsto. La Nuova Zelanda è il luogo perfetto per continuare la storia di Barbanera e Stede, rendendo i nuovi episodi ancora più emozionanti.

Fonte: Screen Rant