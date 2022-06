Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Sono passati più di due mesi dalla fine di Our Flag Means Death e, nonostante la serie sia stata molto seguita dal pubblico, non era chiaro se ci sarebbe stata una seconda stagione. Lo showrunner David Jenkins ha spesso condiviso aggiornamenti discutendo del destino incerto dello show, ma sembra che HBO Max stesse aspettando il Pride Month per annunciare il rinnovo: la piattaforma ha infatti annunciato che lo spettacolo avrà una seconda stagione, e i fan non potrebbero essere più entusiasti.

Lo showrunner ha precedentemente parlato della fusione tra Warner Bros. e Discovery, e del motivo per cui ciò potrebbe aver avuto qualcosa a che fare con il ritardo del rinnovo, ma per fortuna tutto ha funzionato e i fan si riuniranno ancora una volta con Stede Bonnet (Rhys Darby) e Barbanera (Taika Waititi).

Non ci sono ancora informazioni sull'inizio della produzione. Per tutti gli aggiornamenti, continuate a seguirci!

Fonte: Comic Book