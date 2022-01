Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Le avventure in alto mare stanno arrivando su HBO Max. Dal produttore esecutivo Taika Waititi arriva una nuovissima serie TV intitolata Our Flag Means Death, una commedia su un gruppo di pirati guidati da un uomo che non vive esattamente uno stile di vita da pirata. La serie sarà presentata in anteprima su HBO Max a marzo, e la piattaforma ha offerto ai suoi spettatori una piccola anteprima.

Our Flag Means Death si basa vagamente sulle avventure di Stede Bonnet, che sarà interpretato da Rhys Darby. Bonnet è un agricoltore che attraversa una sorta di crisi di mezza età. Finisce per scappare dalla fattoria per comandare una nave pirata chiamata Revenge. Naturalmente, Bonnet non sa cosa significhi condurre una vita criminale in mare aperto, quindi la commedia della serie probabilmente si baserà su questo. Nella storia reale, Bonnet navigò lungo gli Stati Uniti orientali e catturò altre navi a vela.

Il cast di Our Flag Means Death comprende anche Leslie Jones, Fred Armisen, Kristian Nairn, Nathan Foad, Nat Faxon ed Ewen Bremner.

Fonte: Comic Book