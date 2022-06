Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Nella seconda stagione di Only Murders in the Building - i cui primi due episodi sono stati rilasciati oggi su Disney+ - nuovi personaggi animano le vite dei tre protagonisti Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) e Oliver (Martin Short): nel lotto di episodi sono infatti presenti Cara Delevingne (Carnival Row), Shirley MacLaine, Amy Schumer e Michael Rapaport (Atypical).

Parlando del futuro dello spettacolo, lo showrunner John Hoffman ha confessato che vorrebbe la star di Eternals Harry Styles nella terza stagione:

"Harry Styles dovrebbe esserci. Scherzo, non lo so, ma è nella lista dei desideri. Lui per me è esilarante".

Creata da Steve Martin e Hoffman, la serie TV ha riscosso un gran successo con la prima stagione. Infatti risulta essere una delle rivelazioni dello scorso anno, grazie al suo mix di leggerezza e thriller, arricchito dalle ottime performance dei suoi protagonisti.

La seconda stagione è composta da dieci episodi, che verranno rilasciati a cadenza settimanale. Il finale di stagione è quindi previsto per il 23 agosto su Disney+.

Fonte: Comic Book