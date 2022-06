Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

A pochi giorni dal debutto, è stata rilasciata un'entusiasmante anteprima per il nuovo capitolo di Only Murders in the Building. La clip mostra Oliver, Charles e Mabel mentre arrivano alla commemorazione di Bunny - ma l'accoglienza ricevuta non è molto calorosa, anzi. Ciascuno dei tre ha un regalo, mentre Oliver può essere visto mentre riprende col suo telefono.

Lo show, miscelando atmosfere mistery e comedy, narra le vicende di tre estranei accomunati dalla passione per tutto ciò che concerne indagini e crime.

Quando un omicidio si verifica nel palazzo dell’Upper East Side in cui vivono, il gruppo si troverà a collaborare per raccogliere informazioni, indizi e scovare l’assassino.

La seconda stagione di Only Murders in the Building debutterà su Disney+ il 28 giugno con un doppio episodio.