Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Disney+ ha appena rilasciato i primi due episodi della nuova stagione di Only Murders in the Building, ottenendo una valutazione perfetta su Rotten Tomatoes.

La commedia con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez si unisce a un ristretto gruppo di spettacoli le cui stagioni hanno punteggi perfetti nel famoso sito aggregatore di recensioni.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Lo show, miscelando atmosfere mistery e comedy, narra le vicende di tre estranei accomunati dalla passione per tutto ciò che concerne indagini e crime.

Quando un omicidio si verifica nel palazzo dell’Upper East Side in cui vivono, il gruppo si troverà a collaborare per raccogliere informazioni, indizi e scovare l’assassino.

Nel nuovo capitolo, in seguito alla sconvolgente morte di Bunny Folger, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre - sfortunate - complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell’omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e deve anche affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l’omicidio.

Fonte: Comic Book