Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Hulu martedì ha rilasciato un nuovo teaser trailer della nuova stagione di Only Murders in the Building - che sarà disponibile per lo streaming a partire da martedì 28 giugno - che presenta il ritorno in qualche modo sorprendente dell'assassino di Tim Kono, Jan.

Ulteriori guest star della seconda stagione presenti nell'anteprima includono Michael Rapaport nel ruolo del detective Kreps, Nathan Lane che riprende il ruolo di Teddy Dimas, Amy Schumer e la vincitrice dell'Oscar Shirley MacLaine, che interpreta la mamma di Bunny. Anche la nuova regular Cara Delevingne nel ruolo della gallerista/interesse amoroso di Mabel, Alice) viene vista brevemente.

Lo show, miscelando atmosfere mistery e comedy, narra le vicende di tre estranei accomunati dalla passione per tutto ciò che concerne indagini e crime.

Quando un omicidio si verifica nel palazzo dell’Upper East Side in cui vivono, il gruppo si troverà a collaborare per raccogliere informazioni, indizi e scovare l’assassino.

La seconda stagione di Only Murders in the Building debutterà il 28 giugno su Hulu.

Fonte: TVLine