Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Secondo alcuni rumor di Obi-Wan Kenobi, vedremo più di uno scontro tra il maestro Jedi Obi-Wan e l'ormai non più padawan Anakin/Darth Vader.

La presidente e produttrice della Lucasfilm, Kathleen Kennedy ha pubblicizzato l'attesa battaglia tra Obi-Wan e il Signore dei Sith Darth Vader come la rivincita del secolo. Più di un decennio dopo il loro drammatico duello in Star Wars: La Vendetta dei Sith, Obi-Wan e Vader si scontreranno altre due volte nel nuovo show, che sarà ambientato anni prima del loro fatidico incontro finale a bordo della Morte Nera in Star Wars: Una nuova speranza.

Già in passato la regista Deborah Chow aveva stuzzicato il pubblico:

"Vedremo sicuramente Obi-Wan e Darth Vader scontrarsi di nuovo. Non potevamo raccontare la storia di Obi-Wan Kenobi senza mettere in mezzo Anakin/Vader".

Anche Ewan McGregor, che interpreterà di nuovo Obi-Wan ha detto la sua:

"Tutto vogliono che questo personaggio torni, i fan hanno aspettato a lungo. La cosa più bella di tutte è che mi ha riportato insieme ad Hayden e incroceremo di nuovo le spade laser. Potrebbe essere abbastanza soddisfacente per tutti. Speriamo che vi piaccia tanto quanto è piaciuto a noi, mi sono divertito a farlo".

La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, in cui Kenobi ha subito la sua più grande sconfitta: la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi Anakin Skywalker, diventato il malvagio Signore dei Sith Darth Vader. Obi-Wan affronterà gli Inquisitori cacciatori di Jedi con il compito di tenere entrambi i bambini Skywalker nascosti al padre e l'imperatore regnante Palpatine.

Obi-Wan Kenobi debutterà il 25 maggio su Disney+.

Fonte: Comic Book