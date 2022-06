Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

"Finché non sarà il momento giusto, scompariremo", afferma il Maestro Jedi Yoda (Frank Oz) in Star Wars: Episodio III-La Vendetta dei Sith, e lo hanno fatto. Dopo che riescono a distruggere i Signori dei Sith, rispettivamente l'imperatore Palpatine (Ian McDiarmid), Darth Vader (Hayden Christensen), Obi-Wan (Ewan McGregor) e Yoda si ritirano in esilio, quest'ultimo nelle paludi di Dagobah e Obi-Wan nelle sabbie di Tatooine.

Nel loro incontro d'addio dieci anni prima, Yoda ha mostrato il suo addestramento per Obi-Wan mentre si è ritirato su Tatooine: studiare i segreti dell'Antico Ordine dei Whillis e comunicare con il suo vecchio maestro Qui-Gon (Liam Neeson), con il quale non è riuscito a mettersi in contatto.

L'attore Ewan McGregor, a questo proposito, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"Tutto ciò che gli resta è prendersi cura di Luke Skywalker, che è tutto ciò che gli è rimasto, e cercare di comunicare con il suo vecchio maestro Qui-Gon, nella sua vita spirituale. Ma non può contattare nessuno dei suoi mentori, non può contattare nemmeno Yoda per la paura di tradirsi. Se un Jedi usa la Forza adesso, gli Inquisitori saranno in grado di percepirlo e sapranno dove tu sei. Sembra sia come usare il telefono (ride). Se usi la Forza emetterà un rumore metallico da qualche parte".

Resta da vedere se entrerà in contatto con Yoda o Qui-Gon nel finale di stagione, disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book