Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La produzione di Obi-Wan Kenobi dovrà aspettare il 2023 per partecipare agli Emmy: la serie TV infatti non sarà presentata per l'evento a causa dello slittamento della data di uscita, il 27 maggio - data in cui verranno rilasciati i primi due episodi su Disney+.

Secondo le regole dell'Academy per i criteri di ammissibilità, tutti gli spettacoli devono rientrare, nella loro completezza, nel calendario dal 1° giugno 2021 al 31 maggio 2022. Il finale dello show è previsto per il 22 giugno, dopo l'inizio delle votazioni per le nomination. Quindi, a meno che la Disney non decida di pubblicare gli ultimi due episodi il 15 giugno e di rendere disponibili gli episodi agli oltre 20.000 membri della TV Academy solo prima del suo debutto su Disney+, lo show dovrà attende l'anno prossimo.

Obi-Wan Kenobi sarà composto da sei episodi e sarà ambientato dieci anni dopo gli eventi narrati del terzo film della trilogia prequel La Vendetta dei Sith, e vedrà il famoso maestro Jedi (Ewan McGregor) intraprendere una significativa missione, che lo porterà ad affrontare amici divenuti ora avversari e l’ira stessa dell’Impero.

Fonte: Variety