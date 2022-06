Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Da oggi è disponibile il sesto ed ultimo episodio della serie TV targata Disney+ Obi-Wan Kenobi. Si tratta sicuramente di un episodio ricco di colpi di scena, momenti intensi e, in questo caso, anche di ritorni.

Al termine del duello, Obi-Wan (Ewan McGregor) ha ritrovato in sé la Forza perduta, e Darth Vader ha la peggio questa volta. Il suo sistema di supporto vitale, contenuto nella tuta, viene danneggiato, così come il suo elmo che, rompendosi, svela il volto sfigurato dalle fiamme di Anakin Skywalker. Durante un dialogo tra i due Lord Vader afferma che non esiste più nessun Anakin e che il suo apprendista è ormai morto dentro di lui.

Successivamente, in un ologramma, compare davanti al Comandante Oscuro l'imperatore Palpatine, il quale ha paura della sua ossessione per il vecchio maestro; qui Vader lo rassicura e risponde a tono, che Kenobi non esiste più per lui, e non vale nulla. Si assiste, con queste sue parole, al ritorno del malvagio Darth Vader, svuotato di qualsiasi moto di pietà ed umanità, ed il suo unico desiderio sarà di governare l'intera Galassia a fianco del suo maestro Sith.

Che pensate di questa scena, siete rimasto colpiti quanto noi?