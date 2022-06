Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Hayden Christensen, volto di Darth Vader, ha recentemente parlato del bisogno di vendetta del suo personaggio nei confronti di Obi-Wan Kenobi. L'attore canadese si è unito a Ewan McGregor nel cast serie TV in corso targata Disney+, ambientata 10 anni dopo la caduta della Repubblica Galattica e il passaggio di Skywalker al lato oscuro.

Inizialmente Darth Vader non doveva fare parte del progetto, ma la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha ordinato la revisione dello spettacolo molti aspetti della trama sono cambiati, essendo stato coinvolto anche lo sceneggiatore Joby Harold.

Quando è stato deciso il noto antagonista sarebbe stato in Obi-Wan Kenobi, l'attore è stato contattato per riprenderne i panni ed ha accettato con entusiasmo il ruolo. Christensen ha parlato di un bruciante risentimento di Anakin nei confronti del suo ex maestro Jedi e del suo desiderio di vendicarsi contro di lui.

Di seguito il commento dell'attore:

"C'è molto risentimento in lui; non solo ha perso il suo migliore amico e il suo padrone, ma anche tutti i suoi arti. Penso che serbi ancora rancore per questo. Sente un forte bisogno di trovare Obi-Wan e di regolare i conti".

Lord Vader appare nel terzo episodio dello show e si trova finalmente vis à vis con Obi-Wan Kenobi, pur non dando vita a un gran combattimento. Ma la rivincita più grande potrebbe avvenire nel sesto episodio, e il flashback delle sessioni di allenamento tra Anakin e l'ex maestro potrebbero essere una piccola anticipazione di ciò che vedremo.

Non dovremo attendere molto per saperne di più: l'ultimo episodio di Obi-Wan Kenobi sarà disponibile domani su Disney+, e noi non mancheremo di commentarlo!

Fonte: Screen Rant