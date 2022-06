Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nel doppiaggio italiano del quinto (e penultimo) episodio di Obi-Wan Kenobi è presente un clamoroso errore.

Infatti, in un dialogo fondamentale durante l'assedio imperiale di Lord Vader (Hayden Christensen) e la Terza Sorella (Moses Ingram) sul pianeta Jabiim, Kenobi (Ewan McGregor) patteggia per la fuga dei superstiti. Reva racconta il proprio passato, ma commette un grande errore nel dialogo italiano, affermando che Obi-Wan Kenobi era il padawan di Anakin, quando in realtà è il contrario.

"Eri il suo padawan!", queste le esatte parole riferite dalla Terza Sorella. Non si conosce il motivo della disattenzione nella traduzione, poiché si tratta di una svista davvero enorme. La speranza la divisone italiana di Star Wars proceda subito per correggere in corsa il doppiaggio.

In questo episodio finalmente si può vedere Lord Vader davvero protagonista delle sue azioni. L'oscuro personaggio interpretato da Hayden Christensen si mostra non solo in tutta la sua potenza, ma anche, tramite dei meravigliosi collegamenti al periodo dei prequel, in tutte le sue sfaccettature. Davvero si riesce a percepire cosa c’è di Anakin in Vader, e viceversa.

I primi cinque episodi di Obi-Wan Kenobi sono disponibili su Disney+.