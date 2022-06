Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Fin dalla prima volta che è stata annunciata, Obi-Wan Kenobi è stata etichettata come una serie TV limitata.

Lucasfilm ha riportato Ewan McGregor e Hayden Christensen per un'avventura di sei episodi progettata per colmare il divario tra Star Wars: La vendetta dei Sith e Star Wars: Una Nuova Speranza. Tuttavia, grazie all'enorme successo che la serie ha riscosso finora offrendo la prima più seguita nella storia di Disney+, sembra che un'altra storia di Kenobi potrebbe essere raccontata in futuro.

Non si può dire se cadrà sotto un nome diverso o semplicemente sarà una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, ma un nuovo rapporto di Making Star Wars afferma che Disney e Lucasfilm stanno davvero andando avanti con un'altra storia con protagonista McGregor che seguirà gli eventi di questi sei episodi. Il rapporto indica che alcune parti del finale della serie TV sono state modificate per consentire una seconda stagione e il ritorno di alcuni personaggi.

Non ci sono ancora indicazioni da Lucasfilm o Disney che Obi-Wan Kenobi sarà qualcosa di più di una serie limitata. Detto questo, tutti nel cast sono stati entusiasti del tempo trascorso sul set, quindi l'idea che sarebbero disposti a tornare per un'altra stagione non è troppo sorprendente.

McGregor e Christensen sono affiancati nello show da Kumail Nanjiani, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Maya Erskine, Sung Kang, Benny Safdie, Simone Kessell, Bonnie Piesse, Moses Ingram e Indira Varma. Con l'eccezione di Obi-Wan e Vader, tutti i ruoli sono nuovi e tenuti nascosti.

I primi tre episodi di Obi-Wan Kenobi sono disponibili su Disney+.

Fonte: Comic Book