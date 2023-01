Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

L'attesissima serie TV della ABC Not Dead Yet ha annunciato i suoi nuovi membri del cast, oltre a condividere il suo primo trailer.

Interpretato da Gina Rodriguez, che interpreterà la protagonista Nell Serrano, Not Dead Yet segue una donna sull'orlo del collasso che inizia a scrivere necrologi per arrivare a fine mese. Non sapeva che avvicinarsi troppo ai morti avrebbe avuto delle conseguenze soprannaturali, poiché Nell è visitata da fantasmi desiderosi di darle qualche consiglio sulla vita.

Da quanto ci rivela il trailer, Nell avrà un visitatore per ogni episodio. Ciò significa che lo spettacolo ha bisogno di un cast piuttosto numeroso: le ultime aggiunte rivelate da ABC comprendono Ed Begley Jr. (Better Call Saul), Mo Collins (Fear the Walking Dead), Deborah S. Craig (Meet Cute), Telma Hopkins (Dead to Me), Don Lake (Space Force), Rhea Perlman (Star Wars: The Bad Batch), Paula Pell (Saturday Night Live), Tony Plana (Ugly Betty), Brittany Snow (X) e Julia Sweeney (Saturday Night Live), che interpreteranno i fantasmi.

Il cast principale di Not Dead Yet, oltre a Gina Rodriguez, vede anche Hannah Simone nei panni di Sam, Lauren Ash nell ruolo di Lexi, Rick Glassman come Edward, Josh Banday come Dennis e Angela Gibbs nel ruolo di Cricket.

Mentre Nell avrà i fantasmi a perseguitarla, dovrà anche fare i conti con i vivi mentre si adatta al suo nuovo lavoro, gestisce il suo coinquilino passivo-aggressivo e si riconnette con gli amici e la famiglia che una volta si era lasciata alle spalle per seguire un uomo a Londra.

I primi due episodi di Not Dead Yet andranno in onda mercoledì 8 febbraio su ABC, seguiti da un nuovo episodio ogni settimana.

Fonte: Collider