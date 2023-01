Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 16 ore fa

È passato quasi un anno da quando la rete americana ABC ha annunciato lo sviluppo di Not Dead Yet, e ora siamo prossimi al suo debutto.

La serie TV, che vedrà Gina Rodriguez (Jane the Virgin) nei panni della protagonista, nasce dai creatori di The Real O'Neals Casey Johnson e David Windsor ed è basato su Confessions of a Forty-Something F**k Up di Alexandra Potter pubblicato nel 2020.

Scrivere necrologi è già abbastanza difficile. Ed è ancora più difficile scrivere necrologi mentre si è perseguitati dai fantasmi. Questo è il caso di Nell Serrano, una donna da poco single che inizia a lavorare per un giornale locale.

Questa è solo la premessa di un prodotto da non perdere e con un cast stellare.

Di seguito, tutte le informazioni sullo spettacolo.

Trama

Secondo una prima descrizione della rete, "Al verde e appena diventata single, Nell Serrano è un totale disastro; lavora per ricominciare la vita e la carriera che ha lasciato 10 anni prima. Tornando a casa a Pasadena, un mondo in cui tutti sembrano avere una vita migliore di lei (figli, carriere, matrimoni felici, ecc.), Nell può permettersi solo di condividere un appartamento con uno sconosciuto che controlla quanta elettricità usa, assillandola sulle sue abitudini di riciclaggio (che includono un sacco di lattine di White Claws vuote). Una giornalista di successo, Nell ha sospeso la sua carriera per aiutare il suo fidanzato a far decollare il suo ristorante. Dopo la loro rottura, accetta l'unico lavoro che può ottenere - scrivere necrologi - che all'inizio le sembra una regressione lavorativa, ma alla fine potrebbe essere esattamente ciò di cui ha bisogno per andare avanti".

Partendo dal materiale originale, la narrazione di Not Dead Yet seguirà la neo single Nell Serrano mentre tenta di ricominciare la sua vita. Avendo rinunciato ai suoi sogni per aiutare il suo fidanzato a far decollare i suoi affari, la giornalista di successo viene lasciata con un pugno di mosche dopo che la sua relazione è andata in pezzi. Ora al verde e sentendosi piuttosto vecchia, Nell torna nella sua città natale, Pasadena.

Dovendo condividere un appartamento con uno sconosciuto trovato su Craigslist - e che monitora il suo consumo di elettricità e le sue mancate abitudini di riciclaggio - Nell accetta l'unico lavoro che riesce a trovare: scrivere necrologi. Nonostante all'inizio sembri una battuta d'arresto, la vita di Nell è spinta in una nuova direzione quando si rende conto che ora può vedere i fantasmi.

Cast e personaggi

Not Dead Yet vede un cast decisamente ricco:

Lauren Ash - Lexi;

- Lexi; Gina Rodriguez - Nell Serrano;

- Nell Serrano; Hannah Simone - Sam;

- Sam; Rick Glassman - Edward;

- Edward; Jessica St. Clair - Annabel;

- Annabel; Mary Elizabeth Ellis - Fiona;

- Fiona; Phillip-Charlie Daniell ;

; Angela Elayne Gibbs - Cricket;

- Cricket; Ren Hanami - Vicina di casa;

- Vicina di casa; Imani Love - Yogi;

- Yogi; Josh Banday - Dennis;

- Dennis; Valory Pierce - Cheerleader;

- Cheerleader; Ulysses Morazan ;

; Livia Treviño - Ruth Hochberg;

- Ruth Hochberg; Serenity Grace Russell ;

; Jordan Orta ;

; Gary Nguyen.

Banday (Ivan di Upload) interpreterà Dennis, vecchio amico di Nell, ex compagno di stanza e ora attuale capo. Dennis era il tipico secchione, ma ora è cambiato. Ha assunto Nell perché è troppo qualificata, disperata e lo ha presentato a suo marito.

St. Clair (Kelly King di Space Force) interpreterà Annabel, descritta come una bellissima proprietaria di uno studio di yoga. È interessata alla consapevolezza e alla guarigione, ma a volte non segue i suoi stessi consigli. Il ritorno di Nell la rende gelosa, anche se non lo ammetterebbe mai.

Simone (Cece di New Girl) interpreterà Sam, una collega e amica di Nell.

Ash (Dina di Superstore) interpreterà un nuovo personaggio, Lexi, la figlia di un ricco proprietario di un giornale e redattore. Lexi è cresciuta in un mondo fatto di collegi e aerei privati ed è comicamente fuori contatto con il modo in cui vivono le persone normali. Ex fantina quasi olimpica, Lexi trasuda estrema sicurezza. Ma la verità è che se il giornale dovesse fallire per lei sarebbe troppo, perché non otterrebbe mai l'approvazione di suo padre - qualcosa che desidera disperatamente.

Ellis (Lisa Palmer di Santa Clarita Diet) sarà Fiona, la migliore amica di Nell fin dall'infanzia. Lo Yin e lo yang l'una dell'altra, Fiona ha sempre capito Nell mentre Nell ha fatto uscire il lato divertente di Fiona. Ora che Nell è tornata, le loro vite sono molto diverse. Fiona ha una vita apparentemente perfetta con un marito e una famiglia che Nell invidia. Ma la verità di Fiona è che si sente un po' intrappolata in quella vita – vita che spera Nell possa scuotere.

Gibbs (la mamma di Marcus in Hacks) interpreterà Cricket, l'amica dallo spirito libero di Nell. Anche se recentemente vedova, Cricket vive il momento, godendosi la vita.

Glassman interpreterà Edward, un avvocato ambientalista teso e intelligente. È il padrone di casa e coinquilino di Nell. Laureato a Stanford, è sposato e ha un figlio che vive fuori città. Trascorre i fine settimana con loro, ma durante la settimana è la spina nel fianco di Nell a causa delle sue regole di convivenza inflessibili e del suo impegno maniacale per il riciclaggio e l'ambiente. Ma c'è qualcosa di dolce in Edward (sotto sotto), e lui e Nell capiranno che sono più simili di quanto pensassero.

Ai regular sono recentemente stati annunciati gli attori che vestiranno i panni dei fantasmi:

Ed Begley Jr. ;

; Mo Collins ;

; Deborah S. Craig ;

; Telma Hopkins ;

; Don Lake ;

; Rhea Perlman ;

; Paula Pell ;

; Tony Plana ;

; Brittany Snow ;

; Julia Sweeney.

Cosa aspettarsi

Rodriguez afferma che è stata "un'esperienza fenomenale realizzare questa serie TV, ma anche piuttosto importante nella mia esistenza. Adoro davvero interpretare questo personaggio che è imperfetto ma che si sforza così tanto e desidera così tanto per aggiustare le cose, o sentirsi meglio, o semplicemente essere felice, dopo tutto. Nel corso della serie scoprirete il perché – cosa ha passato, cosa l'ha spinta a intraprendere questo nuovo viaggio. Lo adoro davvero".

Not Dead Yet parla di auto-riflessione, e riguarda la crescita, l'amicizia e il potere dell'auto-guarigione. Gli spettatori saranno quindi sottoposti a un mix di emozioni:

“Ti fa ridere e ti fa piangere. Ognuno vive la propria esperienza, ma tutti cercano di aiutarsi a vicenda", continua l'attrice. “In questo momento penso solo che vorrei guardare questo tipo di televisione che mi aiuta a scappare, ma allo stesso tempo che mi aiuti a riflettere".

Alcune curiosità

Sebbene circondato da forze soprannaturali che non possono essere del tutto spiegate, il personaggio di Nell è completamente riconoscibile. Durante un recente tour stampa, Rodriguez ha parlato del motivo per cui si relaziona più con Nell che con il suo ruolo iconico di Jane Villanueva in Jane the Virgin:

"Sono stata molto fortunata a interpretare un personaggio così gentile, amorevole, che ha fatto la cosa giusta ed è stato onesto, e questo mi ha davvero aiutato nella mia vita reale", ha spiegato parlando di Jane. Ma non si è sempre sentita simile a lei. "Tutti i meravigliosi spettatori di Jane the Virgin sono stati molto affettuosi, e mi hanno trattata come se fossi Jane, e io pensavo tipo: 'sto lavorando e fallendo'".

Interpretare la scrittrice di necrologi è stata un'esperienza diversa. In Not Dead Yet Nell pensa a sé stessa come a un disastro:

"Interpretare un personaggio come Nell, che è imperfetto e impara e commette errori, interpretare qualcuno che a 30 anni pensa di avere una vita perfetta e poi tutto va in pezzi, secondo me, è molto più realistico. Ci si può immedesimare sicuramente di più", spiega Rodriguez.

L'interprete della protagonista ha inoltre affermato di essere particolarmente legata al personaggio in questo capitolo attuale della sua vita: l'attrice è incinta e dovrebbe partorire a breve:

"Non riesco nemmeno a vedere cosa c'è oltre la nascita, è come un vuoto. Farò degli errori, chiederò aiuto. E avrò bisogno di appoggiarmi a tutte le persone incredibili che mi circondano, e dovrò chiedere perdono".

Rodriguez ha anche trovato affascinante che Nell veda i fantasmi:

"Quando ho letto la sceneggiatura sono stata immediatamente attratta dall'idea che quando le persone muoiono possono tornare e darti alcune conoscenze che vorresti avere o di cui avevi bisogno in quel momento".

La gravidanza

Durante le riprese di Not Dead Yet Gina Rodriguez era incinta e, durante un'intervista, ha spiegato come sono riusciti a nascondere il pancione, ringraziando i produttori e i registi per aver escogitato modi unici per riuscirci:

"È la prima volta che mi succede, che lavoro a un progetto durante una gravidanza, e i produttori sono stati molto carini e mi hanno sostenuta quando ho detto loro di essere rimasta incinta proprio prima dell'inizio della produzione. Dean Holland era sempre lì per farmi sentire a mio agio, e insieme agli altri registi ha escogitato modi molto creativi per coprire la pancia, che si trattasse di costumi, o del mio cubicolo, o con una pianta o con un frigorifero".

Ha poi condiviso i consigli che Holland le ha dato:

"Holland mi ha detto: 'Sei incinta. Sei un miracolo. Vivila al 100%, poi capiremo come nascondere il pancione'. E lo hanno fatto, l'hanno capito. Anche i miei co-protagonisti e la troupe mi hanno aiutato molto. Era un set molto amorevole e protettivo. È stato davvero magico".

Il trailer e la data di uscita

Di seguito il trailer ufficiale pubblicato dalla rete ABC.

I primi due episodi di Not Dead Yet andranno in onda mercoledì 8 febbraio sul network statunitense, seguiti da un nuovo episodio ogni settimana.