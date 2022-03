Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La star di Jane the Virgin Gina Rodriguez sarà la protagonista nella nuova serie TV comedy della ABC Not Dead Yet, nata dai creatori di The Real O'Neals Casey Johnson e David Windsor.

Nel progetto - basato su Confessions of a Forty-Something F**k Up di Alexandra Potter pubblicato nel 2020 - al verde e appena diventata single, Nell Stevens (Rodriguez) è un totale disastro; lavora per ricominciare la vita e la carriera che ha lasciato 10 anni prima. Tornando a casa a Pasadena, un mondo in cui tutti sembrano avere una vita migliore di lei (figli, carriere, matrimoni felici, ecc.) Nell può permettersi solo di condividere un appartamento con uno sconosciuto che controlla quanta elettricità usa, assillandola sulle sue abitudini di riciclaggio (che includono un sacco di lattine di White Claws vuote).

Una giornalista di successo, Nell ha sospeso la sua carriera per aiutare il suo fidanzato a far decollare il suo ristorante. Dopo la loro rottura, accetta l'unico lavoro che può ottenere - scrivere necrologi - che all'inizio le sembra una regressione lavorativa, ma alla fine potrebbe essere esattamente ciò di cui ha bisogno per andare avanti.

Fonte: Deadline