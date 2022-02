Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Da quando è stato presentato in anteprima su Netflix il mese scorso, lo spettacolo sudcoreano All of Us Are Dead ha registrato numeri incredibili, diventando uno degli spettacoli più popolari dell'anno sulla piattaforma.

In questi giorni sono state rilasciate nuove metriche dal servizio, rivelando che lo spettacolo è diventato un grande successo per il servizio di streaming. Al momento della stesura di questo articolo All of Us Are Dead è ora il terzo programma TV in lingua non inglese con oltre 536,39 milioni di ore di streaming - numeri che sicuramente aumenteranno.

Di seguito, la Top 10 degli spettacoli non in lingua inglese presenti su Netflix:

Squid Game, stagione 1 - 1.650 miliardi di ore di streaming nei primi 28 giorni La Casa di Carta: Parte 4 - 619 milioni di ore di streaming nei primi 28 giorni All of Us Are Dead, stagione 1 - 536,39 milioni di ore di streaming nei primi 28 giorni La Casa di Carta: Parte 3 - 426,4 milioni di ore di streaming nei primi 28 giorni La Casa di Carta: Parte 5 - 395 milioni di ore di streaming nei primi 28 giorni Café con aroma de mujer, stagione 1 - 326,9 milioni di ore di streaming nei primi 28 giorni Lupin: Parte 1 - 316,83 milioni di ore di streaming nei primi 28 giorni Élite, stagione 3 - 275,3 milioni di ore di streaming nei primi 28 giorni Who Killed Sara?, stagione 1 - 266,43 milioni di ore di streaming nei primi 28 giorni Élite, stagione 4 - 257 milioni di ore di streaming nei primi 28 giorni

Basato sull'omonima graphic novel del 2009, i 10 episodi di Non Siamo più Vivi sono disponibili su Netflix.

Fonte: Comic Book