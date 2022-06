Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 1 ora fa

I non morti di All of Us Are Dead stanno per tornare in vita: l'apprezzata serie TV coreana di Netflix è stata appena rinnovata per una seconda stagione.

La notizia è stata data al Netflix Geeked Week con un video annuncio che vi proponiamo di seguito.

La prima stagione del dramma horror segue il gruppo di protagonisti, intrappolati all'interno della loro scuola superiore, mentre si destreggiano in situazioni terribili e cercano di sopravvivere a una invasione zombie.

Ancora non sappiamo quando i nuovi episodi faranno capolino sulla piattaforma di streaming, ma non mancheremo di aggiornarvi in caso di news al riguardo.

Per tutte le informazioni sullo show, vi rimandiamo alla scheda dedicata.

Fonte: Deadline