Il debutto della dell'ultima serie TV sudcoreana All of Us Are Dead, avvenuto su Netflix venerdì 28 gennaio, ha portato una massiccia crescita del coinvolgimento degli utenti su Twitter. Infatti, l'horror sull'apocalisse zombie è stato portato in cima alla classifica del Trending, superando Euphoria, vincitrice delle ultime quattro settimane.

L'attesa per la serie TV, ispirata all’omonima graphic novel del 2009, è iniziata quando il colosso dello streaming ha rilasciato il trailer selvaggio e cruento a metà gennaio, e quindi c'era molto di cui parlare sul web.

Inoltre, lo show sta già facendo scalpore sulla piattaforma in quanto lo spettacolo si trova al 3° posto negli USA e ha raggiunto un'impresa rara, ottenendo una valutazione perfetta del 100% sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes.

Lo show narra la cronaca di un’epidemia da virus zombie che colpisce una scuola superiore. Intrappolati all’interno, senza telefoni o cibo, gli adolescenti combattono per la sopravvivenza. I rarissimi immuni sono i teenager che hanno convissuto con la rabbia e la frustrazione tanto a lungo da non lasciarsi sopraffare dal virus.

Diretti da Lee JQ e Kim Nam-su e scritti da Chun Sung-il, i dieci episodi di All of Us Are Dead sono disponibili su Netflix.

