Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di All of Us Are Dead, una serie thriller ambientata durante un'apocalisse zombie che sarà presentata in anteprima mondiale il 28 gennaio.

L'attesissima produzione sudcoreana di JTBC Studios segue un gruppo di studenti che affrontano condizioni pericolose per la vita mentre cercano di sfuggire all'invasione di zombie. Intrappolati all'interno di una scuola, senza cellulari o cibo, gli adolescenti combattono per la sopravvivenza mentre sempre più coetanei cadono vittime di un misterioso virus.

All of Us Are Dead è basato su Now at Our School, un popolare webtoon di Joo Dong-geun. Il fumetto digitale è composto da 130 episodi, originariamente pubblicati tra il 2009 e il 2011. Netflix ha annunciato i piani per l'adattamento nell'aprile 2020.

L'inedito prodotto è scritto da Chun Sung-il, mentre J.Q. Lee e Kim Nam-su ne saranno i registi.

Fonte: Variety