Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Dopo il grande successo di True Detective - che tornerà con un nuovo lotto di episodi - il creatore della serie TV Nic Pizzolatto torna sul piccolo schermo: alcuni recenti rapporti hanno infatti indicato che Pizzolatto sta sviluppando una nuova serie drammatica western per Prime Video.

Lo spettacolo - attualmente senza titolo - è già stato ordinato per una stagione completa e, secondo quanto riferito, "ruota attorno a un ex fuorilegge che deve fare i conti con una minaccia del suo passato per mantenere la vita e la famiglia che ha costruito con molta fatica".

Pizzolatto è noto per aver dato vita alla pluripremiata serie antologica poliziesca della HBO True Detective, e per aver scritto I Magnifici 7 e The Guilty. Ha inoltre avuto un coinvolgimento per Galveston e Deadwood: The Movie.

Questo è l'ultimo progetto che Pizzolatto ha in cantiere, poiché è stato confermato che scriverà e dirigerà il dramma indipendente Easy's Waltz. Il cast del film includerà Vince Vaughn, Michelle Monaghan, Al Pacino e Simon Rex.

Fonte: Comic Book