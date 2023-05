Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Il blocco della condivisione delle password promessa da Netflix ha concluso i periodi di test in America Latina, Canada, Nuova Zelanda, Spagna e Portogallo, ed è pronta a coinvolgere tutto il mondo: sì, anche l'Italia. E non c'è nemmeno il modo di sfuggirvi, perché il colosso dello streaming prevede di iniziare a bloccare i dispositivi che tentano di aggirare questo aggiornamento.

Nelle scorse ore, la sezione notizie della piattaforma ha infatti annunciato che nei prossimi giorni i titolari di un abbonamento di circa 100 Paesi riceveranno la seguente mail:

In un audace tentativo di massimizzare i profitti, Netflix è pronto a rinnovare la sua struttura di abbonamenti, introducendo l'idea di "nucleo domestico". Per gli utenti che rientrano in questo gruppo il servizio continuerà come al solito, mentre per coloro i quali attualmente usufruiscono del servizio grazie a password condivise con amici e parenti, ci sarà un costo aggiuntivo di 4,99€ al mese per mantenere l'accesso alle proprie serie TV preferite.