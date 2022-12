Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Nel Wall Street Journal un rapporto indica che la società di streaming intende eliminare definitivamente la condivisione della password. Questo è un passo importante per Netflix, che dovrà capire se questo grosso cambiamento causerà l'ira degli abbonati di lunga data. Durante la pandemia la piattaforma ha avuto un boom di iscrizioni, ma molte ore di visualizzazioni derivano proprio dai parenti e amici dei titolari degli abbonamenti. Pensare che il blocco della condivisione delle password non porti alcune conseguenze a Netflix è un'utopia.

Una possibile soluzione avanzata riguarda il tracciamento degli indirizzi IP, della posizione di accesso e dell'attività dell'account. È difficile pensare come una qualsiasi delle modifiche di cui sopra non scateni una protesta immediata da parte degli abbonati - i quali hanno contribuito a mantenere a galla il gigante dello streaming e potrebbero voler, a quel punto, cercare contenuti altrove.

Il CEO Ted Sarandos ha recentemente affermato che ci sarà sicuramente un contraccolpo iniziale:

"Quando aumenti i prezzi i consumatori non sono mai contenti all'inizio, ma dobbiamo dimostrare loro perché dovrebbero capirne il valore".

Uno studio del 2019 ha affermato che Netflix perde più di 135 milioni di dollari al mese a causa delle persone che condividono i propri account. A quel tempo, il COO di Netflix e Chief Product Officer Greg Peters ha spiegato come la società stesse esplorando modi "consumer-friendly" per limitare la condivisione delle password:

"Siamo giunti a un approccio ponderato per monetizzare la condivisione dell'account e inizieremo a implementarlo in modo più ampio a partire dall'inizio del 2023. Dopo aver ascoltato il feedback dei consumatori, offriremo agli abbonati la possibilità di trasferire il proprio profilo Netflix sul proprio account e agli utenti che condividono di gestire i propri dispositivi più facilmente e di creare account secondari ("membri extra"), se lo desiderano possono pagare per la famiglia o gli amici. Nei Paesi con il nostro piano supportato da pubblicità, ci aspettiamo che l'opzione di trasferimento del profilo sia particolarmente popolare".

Fonte: Comic Book