Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 16 ore fa

Il blocco della condivisione delle password promessa da Netflix, attualmente in fase di sperimentazione in alcuni Paesi, è destinata a coinvolgere tutto il mondo.

Il colosso dello streaming prevede inoltre di iniziare a bloccare i dispositivi che tentano di aggirare questo aggiornamento.

"Nel primo trimestre abbiamo lanciato la condivisione delle password (a pagamento) in quattro Paesi, e siamo soddisfatti dei risultati. Stiamo pianificando un'ampia implementazione, anche negli Stati Uniti, nel secondo trimestre", si legge in un rapporto della società di streaming relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno.

"Siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi finanziari per l'intero anno 2023", prosegue il rapporto. “Per il secondo trimestre del 23 prevediamo un fatturato di 8,2 miliardi di dollari, in aumento del 3% su base annua. Siamo soddisfatti dei lanci più recenti della condivisione a pagamento e, sebbene avremmo potuto lanciare ampiamente nel primo trimestre, abbiamo trovato opportunità per migliorare l'esperienza per i membri. Sebbene ciò significhi che parte della crescita associativa prevista e dei vantaggi in termini di entrate diminuiranno nel terzo trimestre piuttosto che nel secondo, riteniamo che ciò si tradurrà in un risultato migliore sia per i nostri membri che per la nostra attività".

Lo schema è attualmente in fase di sperimentazione in America Latina, Canada, Nuova Zelanda, Spagna e Portogallo, dove solo coloro che vivono nella "posizione principale" del titolare di un account possono accedere alla piattaforma. Per impedire la condivisione della password con persone al di fuori della propria famiglia, gli utenti dovranno accedere tramite il Wi-Fi della loro posizione principale e guardare qualcosa ogni 31 giorni - o rischiare che il loro account venga bloccato (a meno che non siano in viaggio).

L'unico modo per condividere il vostro account, in base a queste nuove regole, è aggiungere altri profili secondari a un piccolo costo, costo ancora da confermare per l'Italia e che è attualmente di 7,99$ al mese in Canada e Nuova Zelanda, 3,99€ in Portogallo e 5,99€ in Spagna.