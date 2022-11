Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Netflix ha nuovamente spazzato via la concorrenza nella classifica di streaming di Nielsen durante la settimana dal 24 al 30 ottobre, con cinque dei suoi programmi originali in testa alla Top 10. Nell'ordine, The Watcher di Ryan Murphy, Cabinet of Curiosities di Guillermo Del Toro, From Scratch, il reality show Love Is Blind e il poliziesco The Good Nurse hanno tutti superato il miliardo di minuti di visualizzazione.

Dall'inizio del 2020, solo 14 delle 148 settimane di misurazione registrate (tra il 30 dicembre 2019 e il 30 ottobre 2022) hanno presentato cinque o più titoli con 1 miliardo di minuti di visualizzazione nella stessa settimana, la maggior parte dei quali alimentati da successi da più piattaforme. Ad esempio, durante la settimana del 5 settembre 2022, cinque titoli da più di un miliardo di minuti provenivano da quattro piattaforme diverse.

Netflix ha regnato su metà della classifica Nielsen con una programmazione che ha superato il miliardo in altre quattro occasioni (durante le settimane del 30 dicembre 2019; 20 gennaio 2020; 30 marzo 2020 e 23 novembre 2020) con un mix di titoli acquisiti - come The Office, All American e Grey's Anatomy, solo per citarne alcuni - e programmazione originale, come You, La Regina degli Scacchi, Virgin River e The Witcher.

Nella settimana che ha preceduto Halloween 2022, The Watcher è stata in cima alla lista Nielsen per la seconda settimana consecutiva con 1,2 miliardi di minuti visualizzati, nonostante abbia registrato un calo delle visualizzazioni del 54% rispetto alla settimana precedente. Successivamente Cabinet of Curiosities ha fatto il suo debutto al 2° posto con 1,1 miliardi di minuti di visualizzazione, seguita da From Scratch, Love Is Blind e The Good Nurse con, rispettivamente, 1,02, 1,01 e 1 miliardo di minuti visualizzati.

Fonte: The Wrap