Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 08 agosto 2022

Nel corso degli anni sono stati numerosi i tentativi di adattamento della graphic novel The Sandman purtroppo non andati a buon fine. Solo settimana scorsa è stato rilasciato il primo vero progetto completo, la nuova serie TV Netflix, che sta ottenendo degli ottimi riscontri.

Di recente, Neil Gaiman si è aperto sui numerosi rifiuti riguardanti i passati adattamenti della serie a fumetti, principalmente per paura di evitare spiacevoli inconvenienti di percorso.

Ecco la sua dichiarazione al riguardo:

"Mi ero rifiutato di essere coinvolto, mi ero rifiutato di scriverli [gli adattamenti], mi sono rifiutato di essere il produttore esecutivo. Sapevo che se l’avessi fatto, avrei perso l’unico potere che avevo, che era quello di parlare male di un brutto film di Sandman. Fortunatamente The Sandman è troppo costoso per essere gestito da chiunque. E se stai cercando di fare un film sul personaggio, la prima domanda che ti poni è: Cosa butti via? Sono 3000 pagine di fumetto. Quindi di cosa parli nel film?".

Tom Sturridge guida il cast stellare della serie TV, interpretando l’Uomo dei Sogni, cioè il personaggio principale, assieme a: Gwendoline Christie (Lucifero), Charles Dance (Roderick Burgess) e molti altri.

La prima stagione della serie TV è disponibile in streaming su Netflix.

Fonte: Comic Book