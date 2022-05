Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo un ritorno di successo alla NBC dopo la cancellazione, Law & Order è stato rinnovato per la stagione 22. Inoltre la rete ha rinnovato anche lo spin-off Law & Order: Organized Crime, che tornerà con una terza stagione.

L'amato dramma di Dick Wolf è stato originariamente presentato in anteprima sulla NBC nel 1990 ed è andato in onda per 20 stagioni, fino alla sua cancellazione nel 2010. A settembre 2021 la NBC ha annunciato che la serie sarebbe tornata per la stagione 21, che ha debuttato a febbraio. Sam Waterston e Anthony Anderson hanno ripreso i loro ruoli originali, rispettivamente di Jack McCoy e Kevin Bernard, e hanno recitato al fianco di Jeffrey Donovan, Camryn Manheim, Hugh Dancy e Odelya Halevi.

Law & Order: Organized Crime vede Chris Meloni nei panni di Elliot Stabler, il personaggio che ha interpretato nelle prime 12 stagioni di Law & Order: Unità Vittime Speciali, che esce dalla pensione dopo l'omicidio di sua moglie Kathy. Si unisce all'Organized Crime Control Bureau mentre lavorano per smantellare le imprese illegali più violente di New York City. Danielle Moné Truitt interpreta la partner di Stabler, Ayanna Bell. Tamara Taylor è Angela Wheatley, una professoressa sospettata dell'omicidio di Kathy insieme al suo ex marito, l'affiliato alla mafia Richard Wheatley (Dylan McDermott). Il cast comprende anche Ainsley Seiger e Nona Parker Johnson nei panni di Jet Slootmaekers e Carmen "Nova" Riley, due detective all'inizio della carriera che si uniscono all'Organized Crime Control Bureau.

