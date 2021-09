Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

A più di dieci anni dalla sua conclusione, uno dei più iconici legal drama della storia della televisione è pronto finalmente a tornare sul piccolo schermo: a sorpresa la NBC ha infatti deciso di rispolverare l’originale Law & Order, ordinando una ventunesima stagione.

Creato nel 1990 da Dick Wolf (Chicago Fire), lo show è andato in onda fino al 2010, per poi venire bruscamente interrotto senza un vero e proprio finale, a causa del fallimento delle trattative per il rinnovo.

Nonostante questo triste epilogo, la popolarità della serie ha portato alla nascita di ben cinque spin-off, fra cui la longeva Law & Order – Unità vittime speciali.

“Pochissime cose nella vita possiamo davvero definire ‘sogni che si avverano’. Questo è il mio” ha dichiarato Wolf, che è stato coinvolto nel progetto in veste sceneggiatore insieme a Rick Eid (Chicago P.D.), che ricoprirà anche il ruolo di showrunner.

“Il ritorno della serie originale Law & Order per una 21a stagione è un momento di orgoglio per Dick e per tutti noi, suoi partner di studio” ha così affermato Pearlena Igbokwe, presidente dell’Universal Studio Group.

Per quanto riguarda il cast, ancora non ci sono conferme sui nomi degli storici interpreti che torneranno, ma sembra che le prime trattative verranno avviate a breve.

Non resta quindi che attendere i prossimi sviluppi e aggiornamenti.

