Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 16 giugno 2021

La rete televisiva statunitense NBC ha ordinato la produzione del pilot della comedy Lopez vs Lopez, di cui George Lopez e sua figlia Mayan Lopez saranno i protagonisti.

Nel progetto sono coinvolti Bruce Helford, creatore e produttore di The Conners e dello show George Lopez - in collaborazione con la star - e Debby Wolfe la quale ha sviluppato una storia insieme a George e sua figlia Mayan.

Il nuovo progetto racconterà le gioie e i dolori di una tipica famiglia borghese.

La "piccola" Lopez ha commentato l'annuncio della serie TV (pubblicato da Deadline) postandone lo screenshot sul suo profilo Instagram, la cui didascalia recita:

"I LOPEZ stanno arrivando alla NBC! Non posso esprimere la mia emozione e gratitudine per questa imminente avventura con mio padre. Non posso ringraziare abbastanza @debbywolfe per la creazione di questo show perché adesso possiamo divertirci e creare qualcosa di speciale! I sogni si avverano"!

La sitcom eponima di George Lopez è andata in onda su ABC per sei stagioni composte da 120 episodi. Nonostante la serie TV non ebbe un ottimo riscontro, Lopez continuò ad essere un artista solido e a godere di una buona reputazione. Dopo la fine di George Lopez, il comico veterano condusse altre due serie comiche, Saint George, che andò in onda su FX, e Lopez, che andò in onda su TV Land. Inoltre, ha anche condotto un talk show a tarda notte per la TBS.

