Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 30 minuti fa

Dopo averne rilasciato un primo breve teaser, Disney+ ha ora condiviso il primo trailer ufficiale di National Treasure: Edge of History - serie TV spin-off dell'amato omonimo franchise.

Secondo la sinossi ufficiale, "La serie è incentrata su una giovane eroina, Jess (Lisette Olivera), una sognatrice brillante e piena di risorse che si imbarca nell'avventura della sua vita per scoprire la verità sul misterioso passato della sua famiglia e salvare un tesoro panamericano perduto".

Il cast vede Lisette Alexis Olivera nei panni della protagonista Jess, Zuri Reed nel ruolo di Tasha, l'amica di Jess che si unisce alla caccia al tesoro ma è costretta a rivedere il suo sistema di credenze per aiutare la sua migliore amica; Antonio Cipriano nel ruolo di Oren, un simpatico ma egocentrico imbranato con una conoscenza enciclopedica delle teorie cospirative che cerca di riconquistare l'affetto di Tasha; Jordan Rodrigues nel ruolo di Ethan, il migliore amico d'infanzia di Jess che l'ha amata dal giorno in cui si sono conosciuti; Jake Austin Walker come di Liam, un musicista in difficoltà che fa furore e che ha sempre il coltello dalla parte del manico e che proviene da una lunga stirpe di cacciatori di tesori; Catherine Zeta-Jones, volto di Billie, una miliardaria tosta, esperta di antichità sul mercato nero e cacciatrice di tesori che vive secondo il proprio codice; e Lyndon Smith nei panni dell'agente Ross dell'FBI, un investigatore tenace che inizia a capire che c'è una cospirazione più grande in atto.