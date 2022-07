Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Al Comic-Con di San Diego sono stati presentati un nuovo trailer e un nuovo poster sulla prossima serie Disney+, National Treasure: Edge of History, spin-off del franchise cinematografico National Treasure.

La serie vede Nicolas Cage nei panni di Benjamin Franklin Gates, uno storico alla ricerca di vari manufatti perduti. National Treasure è diventato un classico cult fin dalla sua prima edizione ed è attualmente in lavorazione anche un terzo capitolo.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Il teaser trailer dello spin-off mostra la protagonista della serie, Jess (Lisette Alexis Olivera), avvicinarsi ad una bacheca con diverse foto, mappe e documenti. La giovane partirà all'avventura per scoprire la verità sul misterioso passato della sua famiglia e recuperare un tesoro panamericano perduto.

Mira Nair è regista e produttrice esecutiva. Olivera reciterà accanto a Catherine Zeta-Jones, mentre Justin Bartha coprirà il ruolo di Riley Poole come guest star. Olivera avrà un ruolo molto importante al fianco di Cage, un attore molto amato per il ruolo di Benjamin e con una regista come la Nair al timone, lo spettacolo sarà assicurato.

Di seguito la sinossi ufficiale svelata:

"La serie è incentrata su una giovane eroina, Jess (Lisette Olivera), una sognatrice brillante e piena di risorse che si imbarca nell'avventura della sua vita per scoprire la verità sul misterioso passato della sua famiglia e salvare un tesoro panamericano perduto".

Durante la convention, i produttori esecutivi Cormac e Marianne Wibberley hanno condiviso la loro visione per il reboot del franchise di successo e quanto siano incredibilmente entusiasti di presentare questo cast da sogno per la serie, che include anche l'attrice vincitrice di Oscar e Tony Award Catherine Zeta-Jones. È stato precedentemente annunciato che Justin Bartha sarà una guest star della serie, riprendendo il suo ruolo di Riley Poole.

Oltre alla Olivera, nello show troviamo anche Zuri Reed nel ruolo di Tasha, l'amica di Jess che si unisce alla caccia al tesoro ma è costretta a rivedere il suo sistema di credenze per aiutare la sua migliore amica; Antonio Cipriano nel ruolo di Oren, un simpatico ma egocentrico imbranato con una conoscenza enciclopedica delle teorie cospirative che cerca di riconquistare l'affetto di Tasha; Jordan Rodrigues nel ruolo di Ethan, il migliore amico d'infanzia di Jess che l'ha amata dal giorno in cui si sono conosciuti; Jake Austin Walker come di Liam, un musicista in difficoltà che fa furore e che ha sempre il coltello dalla parte del manico e che proviene da una lunga stirpe di cacciatori di tesori; Catherine Zeta-Jones, volto di Billie, una miliardaria tosta, esperta di antichità sul mercato nero e cacciatrice di tesori che vive secondo il proprio codice; e Lyndon Smith nei panni dell'agente Ross dell'FBI, un investigatore tenace che inizia a capire che c'è una cospirazione più grande in atto.

Vi lasciamo con il teaser trailer ufficiale.

Fonte: Screen Rant