Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Naomi Osaka, la tennista numero due nel ranking Wta, è pronta a tornare in azione e lo farà sul piccolo schermo, in una docuserie firmata Netflix.

Dai sacrifici fatti per raggiungere l’Olimpo dello sport alla vita fuori dal campo da tennis, il colosso dello streaming ha pubblicato il trailer mostrando i primi frame dello show che avrà il compito di raccontare la storia di una delle tenniste più forti e popolari al mondo.



La tennista giapponese classe 1997 è tra le atlete più seguite su scala internazionale grazie al talento che l’ha resa una vera e propria icona. La storia ha inizio dalla voglia di affermarsi per aiutare sua madre, come raccontato dalla stessa protagonista che dice:

"Crescendo, desideravo solo che mia madre fosse felice. Che smettesse di lavorare, faceva gli straordinari, dormiva in auto, io giocavo a tennis solo per quello".

Inoltre la tennista parla dell’importanza delle radici e dell’attenzione ricevuta dopo le vittorie che l’hanno consacrata una protagonista assoluta nel mondo dello sport.

Empatica nell'approccio, la docuserie racconta il frenetico allenamento e il programma di viaggio di Osaka, esplora gli strati di pressione a cui è sottoposta la protagonista e rivela come trascorre il suo tempo fuori dal campo con la sua famiglia e gli amici più stretti. Gli episodi esplorano le sue radici haitiane ed esaminano il profondo legame con il Giappone, il paese che rappresenta. Gli spettatori saranno testimoni dell'onestà e della vulnerabilità di Naomi mentre naviga nella sua multiforme identità di giovane atleta e leader in ascesa.

In Italia la data di distribuzione della docuserie Naomi Osaka è fissata per il 16 luglio su Netflix.

Fonte: Deadline