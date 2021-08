Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 25 agosto 2021

All’inizio del prossimo anno su The CW arriverà Naomi, serie TV tratta dai fumetti della DC. I dettagli relativi al progetto sono molto pochi, ma lo scorso lunedì è arrivata la notizia del coinvolgimento della regista-produttrice DeMane Davis, che sarà co-produttrice esecutiva dello show grazie ad un accordo esclusivo pluriennale con la Warner Bros. Television Group. La Davis, il cui lavoro include Queen Sugar e Self Made: Inspired by the Life of Madam Cj Walker, dirigerà diversi episodi, e supervisionerà il team di regia della serie.

DeMane Davis, riguardo al suo coinvolgimento nel progetto, ha detto:

“Crescendo, divoravo Cap’n Crunch guardando Bugs Bunny ogni sabato. Immaginavo molte cose, ma allora vederlo appoggiato al logo della Warner Bros., non immaginavo questo. Sarò per sempre grata ad Ava [DuVernay, co-prodruttrice esecutiva di Naomi] per avermi incluso in questo progetto. Poter tornare a ‘casa’ e lavorare a Naomi con lei e con la mia famiglia dell’Array è un dono”.

La serie, scritta e prodotta da Ava DuVernay e dalla sceneggiatrice di Arrow Jill Blankenship, seguirà le avventure di Naomi (Kaci Walfall), che inizierà ad indagare sulla natura di un enorme evento soprannaturale che sconvolgerà profondamente il suo mondo e la sua città natale.

Oltre alla Walfall, il cast sarà composto da Camila Moreno, Alexander Wraith (Orange is the New Black), Cranston Johnson (Filthy Rich), Barry Watson, Mary-Charles Jones (Grey’s Anatomy), Aidan Gemme, Mouzam Makkar, Will Meyers (Gotham) e Daniel Puig.

Naomi sarà prodotta dall’Array Filmworks e dalla Warner Bros. Television, mentre i produttori esecutivi saranno Sarah Bremner e Paul Garnes.

Fonte: Comic Book