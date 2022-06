Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Non manca ormai molto al debutto di Ms. Marvel su Disney+. A tal proposito, proprio in queste ore la scrittrice e produttrice Sara Amanat ha parlato del periodo del MCU in cui sarà ambientata l'attesa serie TV.

I Marvel Studios stanno aggiornando i poteri di Ms. Marvel e stanno revisionando il Marvel Cinematic Universe per adattarlo a Kamala.

In una recente intervista, Amanat ha affermato che lo show dovrebbe svolgersi uno o due anni dopo la sconfitta di Thanos in Avengers: Endgame:

"Penso che attualmente non abbiamo deciso un numero ufficiale su quanti anni siano passati da Endgame. Non posso dirlo con certezza, ma penso siano trascorsi uno o due anni da quell'evento, all'incirca. Ma abbiamo sicuramente collocato la serie nella nostra linea temporale".

Ms. Marvel sarà rilasciata su Disney+ l'8 giugno. La supereroina protagonista sarà interpretata da Iman Vellani.

