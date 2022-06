Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 06 giugno 2022

Kamala Khan (Iman Vellani) riceve consigli dalla sua famiglia per le sue lezioni di guida: è questo il videoclip recentemente pubblicato dell'account Twitter @MsMarvelUK.

L'attrice protagonista di Ms. Marvel interpreta uno dei più recenti giovani eroi della Marvel. Il suo personaggio si troverà a conciliare le sue responsabilità eroiche con quelle della sua età, e lo spezzone pubblicato rende bene l'idea.

Il video segue Kamala durante una classica mattinata a casa, durante la quale si prepara per una lezione di guida. Suo padre Yusuf (Mohan Kapur) chiede a suo figlio Aamir (Saagar Shaikh), di mangiare qualcosa.

Dopo che sua madre Muneeba (Zenobia Shroff) le ha dato consigli su come guardare gli specchietti, Yusuf dà a Kamala alcune indicazioni in più riguardo al comportamento da tenere con l'istruttore, prima che Aamir le suggerisca di dire Bismillah in anticipo, per invocare aiuto.

NEW #MsMarvel clip with the Khan Family and Kamala preparing for a driving lesson! pic.twitter.com/GG81BqxxEf — Ms. Marvel UKâš¡ï¸Â (@MsMarvelUK) June 3, 2022

Fonte: Screen Rant