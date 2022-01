Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Ms. Marvel aggiunge un nuovo membro al suo cast: l'attrice pakistana Mehwish Hayat, il cui ruolo è ancora sconosciuto.

L'attrice è nota per i suoi ruoli cinematografici e televisivi del Pakistan, e si unirà ad altri due importanti attori pakistani già confermati per il progetto Disney+, tra cui Nimra Bucha e Fawad Khan - che aveva tenuto nascosto il suo coinvolgimento nel progetto per mesi prima di confermare pubblicamente che ne avrebbe fatto parte.

Gli ultimi reshooting avranno presto luogo, e ciò probabilmente influirà sulla sua data di uscita, prevista dopo l'estate.

Ms. Marvel, che dovrebbe legarsi fortemente con il film del 2023 The Marvels, debutterà con Kamala Khan (Iman Vellani), un'adolescente il cui idolo è Carol Danvers (Brie Larson), alias Captain Marvel. Quando in seguito Kamala riceve i superpoteri, diventa lei stessa un eroina.

Fonte: We Got This Covered