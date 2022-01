Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La fase 4 del Marvel Cinematic Universe è già stata ben avviata sia in ambito cinematografico che in ambito televisivo, con gli show distribuiti da Disney+ quali WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e gli altri. A breve anche Ms. Marvel si unirà a loro. La supereroina interpretata da Iman Vellani, al suo debutto in televisione, si unirà presto agli altri show della piattaforma. Oltre a Vellani, Lo show presenta un cast corale che include Aramis Knight, Saagar Shaikh, Yasmeen Fletcher, Farhan Akhtar, Rish Shah e Zenobia Shroff.

Nonostante le riprese siano terminate nel maggio 2021, è stato annunciato da poco che hanno dovuto riprendere a girare alcune scene aggiuntive. Le motivazioni a riguardo non sono chiare, probabilmente la produzione voleva aggiungere qualcosa che non era stato detto oppure erano scontenti di alcune parti.

Ms. Marvel presenterà Kamala Khan, una pachistana americana di 16 anni che vive a Jersey City. Un'aspirante artista, appassionata giocatrice e vorace scrittrice di fan-fiction. È una grande fan dei supereroi, in particolare di Capitan Marvel. Kamala ha sempre lottato per trovare il suo posto nel mondo, fino a quando non ha ottenuto super poteri come gli eroi che ha sempre ammirato.

Iman Vellani interpreta Kamala Khan alias Ms. Marvel. La serie è diretta dai produttori esecutivi Adil El Arbi e Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy, con il produttore esecutivo Bisha K. Ali come sceneggiatore capo.

Fonte: We Got This Covered