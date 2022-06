Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Il primo episodio di Ms. Marvel è arrivato ieri su Disney+ e, dopo essere stata lanciata con un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes, l'ultima offerta dei Marvel Studios è ufficialmente la serie più apprezzata del gruppo guidato da Kevin Feige. Al momento della stesura di questo articolo, il Tomatometro della serie TV ha una valutazione del 97%, rendendola lo spettacolo Disney+ più apprezzato dai Marvel Studios secondo la critica.

Non solo, l'attuale 97% supera la valutazione di Black Panther, che finora ha regnato sovrano con una valutazione del 96%.

Anche il pubblico sta rispondendo positivamente allo spettacolo: il punteggio assegnato dagli spettatori è dell'89%, il che lo colloca al quinto posto nella classifica Disney+ dei prodotti Marvel, dietro a What If...?, Moon Knight, Hawkeye e Loki.

Secondo la sinossi ufficiale, "Ms. Marvel presenta Kamala Khan, un'americana sedicenne di origine pakistane di Jersey City. Un'aspirante artista, un'appassionata di videogiochi e una vorace scrittrice di fan-fiction, è una grande fan degli Avengers, e di una in particolare, Captain Marvel. Kamala lotta per trovare il suo posto nel mondo finché non ottiene super poteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Iman Vellani interpreta Kamala Khan, alias Ms. Marvel. La serie è diretta dai produttori esecutivi Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy; il produttore esecutivo Bisha K. Ali è anche capo sceneggiatore. Ms. Marvel debutterà su Disney+ nell'estate 2022".

Il primo episodio di Ms. Marvel è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book