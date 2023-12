Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 07 dicembre 2023

Prime Video ha condiviso un nuovo teaser per Mr. and Mrs. Smith, che vedrà come protagonisti Donald Glover e Maya Erskine.

Questa nuova interpretazione del film del 2005 sarà più di un semplice rimaneggiamento della storia originale. Con la nostalgia degli anni 2000, il momento sembra perfetto per rivisitare questo concetto, ma Glover, Erskine e il team creativo mirano a infondere alla serie TV colpi di scena inaspettati.

Secondo la descrizione ufficiale rilasciata dalla piattaforma di streaming, "In questa versione di Mr. & Mrs. Smith, due sconosciuti solitari si ritrovano impiegati da una misteriosa agenzia di spionaggio che li catapulta in una vita piena opulenza, viaggi in tutto il mondo e una brownstone da sogno a Manhattan. La svolta? Assumono nuove identità in un matrimonio combinato come Mr. John e Mrs. Jane Smith. Mentre i novelli sposi si imbarcano in missioni ad alto rischio ogni settimana, sono anche alle prese con l'evoluzione delle dinamiche della loro relazione. La loro elaborata storia di copertina diventa sempre più complessa man mano che emergono sentimenti genuini. La serie pone una domanda avvincente: qual è la scommessa più grande? Il mondo dello spionaggio o il mondo del matrimonio?".

Mr. and Mrs. Smith di Prime Video offrirà una miscela unica di azione, romanticismo e dramma, reinventando la narrativa familiare con un tocco moderno. La combinazione dei talenti di Glover ed Erskine, insieme all'approccio innovativo alla narrazione, attirerà probabilmente un vasto pubblico, dai fan del film originale ai nuovi spettatori attratti dalla premessa intrigante.

Mr. and Mrs. Smith uscirà su Prime Video il 2 febbraio 2024.

Fonte: Comic Book