Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 10 ore fa

La nuova serie targata Prime Video Mr. and Mrs. Smith si basa sul celebre film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie, che vestivano i panni dei due coniugi che nascondevano entrambi un segreto: erano due assassini in incognito. Questa situazione li aveva portati ad uccidersi a vicenda, alternando momenti di amore coniugale e scontri a colpi di pistola intensi e imprevedibili.

La piattaforma ha recentemente annunciato che Michaela Coel, John Turturro e Paul Diano si sono uniti al cast del progetto in qualità di guest star, ma ulteriori dettagli sui loro ruoli non siano stati ancora resi noti.

Il trio apparirà accanto ai già annunciati Donald Glover e Maya Erskine, con quest’ultima che ha assunto il ruolo dopo l’abbandono della precedente candidata Phoebe Waller-Bridge. Glover è co-creatore e produttore esecutivo della nuova serie insieme a Francesca Sloane, che sarà la showrunner.

Coel, tra i numerosi lavori, è nota soprattutto per la sua pluripremiata contribuzione nella serie della HBO I May Destroy You, per la quale ha esordito come protagonista, creatrice, scrittrice, regista e produttrice esecutiva. Turturro e Dano sono apparsi entrambi nel recente film The Batman della Warner Bros., interpretando rispettivamente Carmine Falcone e Edward Nashton/L’Enigmista.

Mr. and Mrs. Smith è in lavorazione dal 2021, ma non si conosce ancora la data di debutto su Prime Video.

Fonte: Comic Book