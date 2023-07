Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 17 ore fa

L'attesa seconda stagione di Mostro, che si concentrerà su Erik e Lyle Menéndez, ha scelto i suoi protagonisti: secondo quanto comunicato saranno Cooper Koch e Nicholas Alexander Chavez a vestire i panni dei fratelli condannati per aver ucciso i loro genitori nel 1996.

La storia

Il 20 agosto 1989 José e Mary Menéndez furono uccisi nella loro casa di Beverly Hills, con i loro figli che chiamarono i servizi di emergenza sanitaria per riferire che qualcuno aveva ucciso i loro genitori. Nei mesi successivi all’omicidio i due fratelli hanno vissuto uno stile di vita relativamente agiato grazie all'eredità dei loro genitori, cosa che ha in parte contribuito a far credere alle autorità che i figli fossero gli unici con un movente. Erik avrebbe confessato i suoi crimini al suo psicologo nel 1990, portando al loro arresto.

Il processo ai fratelli Menéndez ha rivelato che la coppia aveva subito abusi fisici, emotivi e sessuali da parte dei genitori nel corso degli anni, portando alla notte del loro omicidio, in cui i fratelli hanno affermato di temere per la propria vita. Il processo iniziale si è concluso con una giuria a un punto morto, con il loro nuovo processo meno pubblicizzato del primo (e non trasmesso in TV). I fratelli sono stati condannati all'ergastolo - senza possibilità di libertà condizionale - nel 1996.

La data di uscita di Mostri: la Storia di Lyle ed Erik Menéndez non è ancora stata annunciata.

Fonte: Comic Book