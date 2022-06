Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Come con tutti i progetti, Moon Knight aveva in saccoccia scene ritenute non necessarie da includere nel montaggio finale, che alla fine sono state rimosse o modificate per aiutare il ritmo dello spettacolo.

Durante un'intervista la star della serie Oscar Isaac ha affermato che una di queste scene, originariamente prevista per il sesto episodio, avrebbe potuto aggiungere un contesto più importante alla storia se fosse stata inclusa. Questa avrebbe approfondito i parallelismi tra Ammit e la madre di Marc Spector:

"C'era una scena fantastica alla fine dell'episodio 6 che semplicemente non si adattava al ritmo ed era una scena che, secondo me, avrebbe legato un po' più da vicino la madre del mio personaggio e Ammit. Anche la frase che Steve diceva sempre a sua mamma, 'laters gators' (in italiano doppiato con un semplice 'Ciao ciaoino' alla Ned Flanders, ndr) e a cui lei rispondeva 'After a while, crocodile'. E quindi c'era sempre questa allusione al coccodrillo, e Ammit è un coccodrillo. Quindi per me era davvero importante, anche se il pubblico non lo capiva perfettamente, che ci fosse una connessione emotiva anche subtestuale con tutto ciò che stava accadendo".

Mentre attendiamo notizie certe su un possibile rinnovo di Moon Knight, scopri tutti gli ultimi aggiornamenti!

