Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 17 minuti fa

Oscar Isaac si trova attualmente a Budapest per le riprese della serie TV Moon Knight di Disney+, probabilmente uno dei più grandi progetti sulla lista di uscita dei Marvel Studios di cui non sappiamo quasi nulla. Durante un panel virtuale del Comic-Con per Head Wounds Sparrow – un fumetto che ha contribuito a creare – Isaac ha fatto un rapido cenno al progetto che sta attualmente girando. Secondo lui lo show sarà eccezionalmente "folle".

Oscar Isaac introducing Head Wounds Sparrow for @Comic_Con at Home on the set of MOON KNIGHT.

[SOURCE: https://t.co/8nZ6RMAYPH] pic.twitter.com/dm5EDV6Tky — moon knight updates (@moonknightnews) July 24, 2021

"Sono qui sul set di Moon Knight della Marvel. Siamo molto coinvolti qui, sta andando alla grande. Sarà uno spettacolo folle e sarò entusiasta di parlarne in futuro".

L'attore di Star Wars sarà affiancato da Ethan Hawke, il quale interpreterà il principale antagonista:

"Ecco fin dove sono arrivato come attore. In gran parte, ad essere onesti, adoro il fatto che Moon Knight sia una storia meno conosciuta e permetta una maggiore libertà creativa. Il regista è Mohammed Diab ed è un ragazzo brillante. Trovo che Oscar sia un attore straordinario. Mi piace quello che sta facendo nella sua vita. Mi ricorda gli attori che ammiravo quando sono arrivato a New York. Oscar è più giovane di me e mi piace il modo in cui si comporta e come pensa. E in generale, accadono cose buone quando sei nella stanza con persone che ti piacciono come pensano, giusto?".

Non è ancora stata rilasciata una data di debutto per Moon Knight ma si prevede che le riprese terminino entro un mese.

Fonte: Comic Book