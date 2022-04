Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Il terzo episodio della serie TV Moon Knight, disponibile dal 13 aprile sulla piattaforma Disney+, è dedicato a Gaspard Ullier, scomparso a gennaio.

Per questo Marvel Studios ha voluto dedicare questo episodio proprio a lui rivolgendogli una dedica nei titoli di coda.

L'attore francese, fa il suo esordio nello show, come Anton Mogart, noto come Midnight Man, uno dei più vecchi e ricorrenti nemici del protagonista. Apparso per la prima volta nel 1981 su Moon Knight 3 di Doug Moench e Bill Sienkiewicz, Anton Mogart è un ladro di oggetti d’arte e preziosi manufatti che era solito colpire a mezzanotte, indossando un costume interamente blu notte, con tanto di mantello. Anche se non possiede poteri, è esperto nelle arti marziali.

Nel terzo episodio le avventure di Steven Grant/Marc Spector (Oscar Isaac) si spostano in Egitto. Insieme a Layla (May Calamawy) il protagonista tenta di scoprire l'ubicazione della tomba di Ammit per recuperare un prezioso scarabeo. A metà episodio appare Anton Mogart (Ulliel), vecchio amico di Layla conosciuto in una precedente avventura a Madripoor (l'isola di Madripoor è uno dei pochi riferimenti al MCU).

Proprio Calamawy ha recentemente parlato dei giorni trascorsi con il collega Gaspard Ullier sul set:

"Ancora è un tale shock. Questa è la vera definizione di tragedia quando penso a ciò che è successo a Gaspard. Era una persona così amichevole e calorosa. Abbiamo trascorso una settimana insieme in cui abbiamo girato questa scena e lui era molto tranquillo nei miei confronti. Ma quando gli parlavi, era davvero divertente, e si impegnava davvero quando dovevamo girare. È stato divertente lavorare con lui perché ha dato così tanto allo show. Ha parlato molto della sua famiglia, in particolare di suo figlio. Quindi il mio amore è rivolto a loro".

Moon Knight è disponibile con il primi tre episodi su Disney+.

