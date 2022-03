Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Moon Knight è il prossimo progetto dei Marvel Studios in uscita, e i registi dietro lo spettacolo affermano che è probabilmente la cosa meno connessa all'MCU. Lo scrittore capo della serie TV Jeremy Slater ha recentemente confermato che lo spettacolo è stato in gran parte ispirato da Ghostbusters e Indiana Jones, due dei più grandi franchise nella storia della cultura pop.

Durante la premiere, Slater ha raccontato che la Marvel si aspettava che qualcuno proponesse il personaggio come una sorta di Batman, ma che lui, invece, voleva andare in una direzione diversa:

"Volevo ispirarmi a I Predatori dell'Arca Perduta e a Ghostbuster. Volevo portare un po' di orrore nell'MCU e alcuni mostri spaventosi, e spingere davvero quel limite il più lontano possibile. Kevin Feige e la Marvel ci hanno supportato tanto, quindi abbiamo davvero usato Kevin come nostra cartina tornasole per scoprire se questo è qualcosa su cui dovremmo lavorare o meno. Ci ha davvero spinti a raccontare la storia migliore e a non preoccuparci di tirarci indietro. È decisamente ancora appropriato per tutte le età, questo era importante per noi. Non volevamo creare qualcosa che fosse inaccessibile a una grossa fetta della fanbase della Marvel, e sappiamo che le persone guardano questi spettacoli con i loro bambini e le loro famiglie, quindi pensavo: 'Dobbiamo essere il più PG-13 possibile!'.".

Moon Knight sarà rilasciato su Disney+ il 30 marzo. Scopri tutte le informazioni note!

Fonte: Comic Book