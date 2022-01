Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

I fan erano a dir poco ansiosi dell'uscita del primo trailer completo di Moon Knight, e i numeri ottenuti dal recente video ne sono la prova.

Il trailer, presentato in anteprima mondiale durante la NFL, ha stabilito un nuovo record su Youtube per quanto riguarda gli spettacoli Marvel in streaming. Moon Knight sarà il sesto spettacolo Marvel ad essere rilasciato, e il primo del 2022 a entrare a far parte del catalogo Disney+.

Il primo trailer di Moon Knight ha oltre 1 milione di mi piace sul canale YouTube della Marvel, battendo i primi trailer di Hawkeye (915k) e WandaVision (760k), il secondo di Loki (723k) e il primo di The Falcon and the Winter Soldier (695k).

Moon Knight ha raccolto oltre 75 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore: 52 milioni di visualizzazioni sono arrivate online, mentre 23 milioni provenivano dalla trasmissione ESPN. Ha inoltre battuto quello di Loki (60 milioni), WandaVision (52 milioni) e il primo trailer di Hawkeye (41,5 milioni).

Moon Knight arriverà su Disney+ il 30 marzo.

Fonte: Comic Book