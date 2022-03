Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 59 minuti fa

Moon Knight è un personaggio particolare poiché soffre di un disturbo dissociativo dell'identità (DID), quindi per garantire una rappresentazione più accurata di questa condizione, i creatori dello spettacolo hanno assunto uno psichiatra per lavorare a stretto contatto con il cast e la troupe.

La salute mentale è un problema molto delicato che deve essere affrontato con la giusta quantità di cure quando viene rappresentato sullo schermo. Se non gestito correttamente, potrebbe far deragliare completamente il film o, in questo caso, la serie TV, aprendolo a intensi contraccolpi e critiche. Data la popolarità del Marvel Cinematic Universe, ci saranno molti occhi puntati su Moon Knight e su come si avvicinerà a raccontare la storia di un personaggio con DID. Sarà ovviamente una componente cruciale dello spettacolo, cercando di aprire l'MCU a una maggiore rappresentazione.

Per lo sviluppo di Moon Knight i creatori hanno assunto lo psichiatra Paul Puri per lavorare con gli attori e i registi per garantire una rappresentazione adeguata del disturbo. Il dottor Puri è un assistente professore clinico all'UCLA e non è estraneo all'industria dell'intrattenimento. È uno scrittore televisivo ed è stato ingaggiato spesso per analizzare altri spettacoli - per citarne due, Breaking Bad e Better Call Saul.

Lo stesso Isaac è stato schietto riguardo a Moon Knight e ai suoi sforzi mirati per prendere sul serio la salute mentale. Lavorare con uno psichiatra mostra che la serie probabilmente manterrà quella promessa. I creatori di Moon Knight sembrano essersi assunti il compito di produrre non solo una grande storia di supereroi, ma anche un prodotto che rompa gli stigmi che circondano la salute mentale.

Moon Knight debutterà il 30 marzo su Disney+.

Fonte: Screen Rant