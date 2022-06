Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

In Moon Knight Ethan Hawke ha interpretato l'antagonista Arthur Harrow, il precedente avatar di Khonshu, che sembrava avesse incontrato il suo nefasto destino nel finale della serie TV di Disney+. Si potrebbe pensare che questo ponga una fine definitiva al tempo di Harrow nel Marvel Cinematic Universe, ma abbiamo a che fare con uno show televisivo in cui il protagonista principale è stato resuscitato grazie a un Dio egizio. Lo stesso destino potrebbe essere in serbo per Harrow?

In una recente intervista, all'attore è stato chiesto se il suo personaggio è davvero morto. Hawke potrebbe dire molto, ma si è limitato ad affermare che Harrow "di certo non mi sembra morto".

Mentre il destino dello spettacolo e tuttora avvolto nel mistero, i creativi coinvolti - incluso Hawke - hanno affermato che potrebbero essere interessati a continuare la storia in una seconda stagione:

"Vive e respira per i propri meriti, funziona come una serie limitata - e se le persone ne sono davvero coinvolte, allora potrebbe essere la storia delle origini di una cosa più grande".

In precedenza, Hawke ha inoltre spiegato alcune delle motivazioni dietro il suo villain, molto simile a un leader di culto:

"Penso che si consideri un vero apostolo della Dea Ammit, e che è qui per guarire il mondo e liberarlo dai peccatori. Sarà un periodo violento, ma la pace e la bellezza che verranno quando tutti questi peccatori se ne saranno andati, varrà la pena di tutta la sofferenza. Penso che si sia piegato alla sua Dea, e non pensa nelle sfumature, è assolutamente intransigente nel modo in cui pensa, perché la sua dedizione a questa Dea è totale. Quindi, in un certo senso, per lui è molto semplice".

Moon Knight è disponibile su Disney+.

